„Team Österreich Tafel“ übersiedelt von Moosbrunn nach Himberg

Seit Jahren gibt es das Projekt „Team Österreich Tafel“, eine Kooperation zwischen dem Roten Kreuz und Hitradio Ö3. Überschüssige Lebensmittel werden von Supermarktketten, Bäckern oder anderen Händlern abgeholt und an bedürftige Menschen verteilt. Das Rote Kreuz Schwechat betreibt aktuell vier Tafeln in Ebergassing, Fischamend, Mannersdorf und Moosbrunn. Im Juni wird die Moosbrunner Tafel nun nach Himberg in die dortige Rot-Kreuz-Dienststelle verlegt. Der Ausgabetag bleibt mit Donnerstag von 17.30 bis 20.30 Uhr derselbe.

Hintergrund des Umzugs ist, dass das bisher für die Lebensmittelhilfe genutzte alte Feuerwehrhaus in Moosbrunn zum Musikerheim umgebaut wird. Das Rote Kreuz musste sich daher auf die Suche nach einem Alternativstandort machen und wurde in Himberg fündig. „Ein besonderes Dankeschön gebührt der Marktgemeinde Himberg, welche die zusätzlichen Räume inklusive Betriebskosten kostenlos zur Verfügung stellt“, erklärt Markus Palkowitz, Bezirksstellengeschäftsführer des Schwechater Roten Kreuzes.

Rotes Kreuz sucht ehrenamtliche Helfer

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel Moosbrunn würden „diesen Umzug begleiten und dankenswerterweise auch die Team Österreich Tafel in Himberg unterstützen“, ergänzt er. Himberg Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) meint dazu: „Es freut mich sehr, dass durch die zur Verfügungsstellung der Räumlichkeiten durch die Marktgemeinde Himberg den armutsgefährdeten Menschen in Himberg geholfen werden kann das Rote Kreuz die Tafel Österreich in unserer Gemeinde betreibt.“

Natürlich wird die Tafel in Himberg, wie schon bisher, auch Anlaufstelle für bedürftige Menschen aus umliegenden Gemeinden sein. Laut Palkowitz würden die Tafeln derzeit einen erhöhten Anstieg an Klientinnen und Klienten verzeichnen. Aus diesem Grund suche das Rote Kreuz Schwechat ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die neue Tafel in Himberg.

Zu den Aufgaben gehören das Abholen von Lebensmittel und die anschließende Ausgabe dieser. Interessierte können jeden ersten Mittwoch im Monat den Informationsabend des Schwechater Roten Kreuzes in der Bruck-Hainburgerstraße 27 in Schwechat besuchen. Telefonisch ist das Rote Kreuz unter der Nummer +43 (0)59 144 77004 und per E-Mail unter der Adresse gsd.sw@n.roteskreuz.at erreichbar.

