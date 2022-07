Zusätzlicher Defi für Himberg

Werbung

Neben jenen Defibrillatoren in der Raiffeisenkasse, im Volkshaus, am Sportplatz, im Waldbad, bei der Feuerwehr Velm und in Pellendorf gibt es nun einen weiteren am Hauptplatz 8, in der Nähe der Himberger Apotheke.

Der Hauptplatz wurde gewählt, da er stark frequentiert und der Defibrillator leicht zu finden ist, erklärt Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Ein weiterer Vorteil des neuen Standortes war, dass sich ein Stromanschluss vor Ort befindet.

Der Defi wurde kostenlos von der Uniqa-Versicherung zur Verfügung gestellt. Um die Stromversorgung kümmert sich die Firma Medved & Troll.

