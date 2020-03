Feueralarm um zirka 02.30 Uhr in der Nacht auf Montag. Ein Haus des Gebäudekomplexes an der Oberen Hauptstraße 42 in Lanzendorf stand in Flammen. Neben der örtlichen Feuerwehr sind auch die Wehren aus Maria Lanzendorf, Leopoldsdorf, Pellendorf und Schwechat alarmiert und aufgeboten worden.

Insgesamt 72 Männer und Frauen standen im Einsatz, um das Feuer im schon seit einiger Zeit leerstehenden und früher für die Hühnerzucht verwendeten Gebäude löschen zu können. Über die Brandursache konnte seitens der Feuerwehr Lanzendorf keine Angabe gemacht werden. Personen kamen weder beim Brand noch bei den Löscharbeiten zu Schaden.