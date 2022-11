Bauprojekt mit Botschaft an die Zukunft

„Leovita“ heißt jenes Bauprojekt in Leopoldsdorf, welches mit der Grundsteinlegung vom 10. November in die nächste Phase eingetreten ist. Und statt mit Schutzhelm und Spaten ausgerüstet ein Loch auszuheben, haben die Vertreterin und die Vertreter der Rhomberg Bau Wien GmbH sowie Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) – bezeugt durch eine große Anzahl geladener Gäste – eine Botschaft an die Zukunft hinterlassen.

In einer Zeitkapsel, die im Fundament der künftigen Parkgarage eingebettet worden ist, befinden sich eine österreichische Tageszeitung vom 10. November, die digitalisierten Baupläne, ein Satz Euro-Münzen, ein Schlüsselanhänger der Gemeinde Leopoldsdorf und ein von Erich Wutzl, dem Projektleiter der Rhomberg Bau, verfasster Brief an die Zukunft.

Innerhalb der nächsten rund 18 Monate werden auf dem 10.500 m² großen Gelände an der Arbeitergasse acht Häuser mit 82 Wohnungen (zwischen 50 bis 130 m² Wohnfläche) entstehen. „Es ist ein innovatives Wohnkonzept, welches hier umgesetzt wird. Die Gebäude sind so angeordnet, dass eine parkähnliche Anlage entsteht, die genügend Spiel- und Erholungsräume für die Bewohnerinnen und Bewohner bietet“, fand Bürgermeister Blasnek lobende Worte für die die künftige „Leovita“-Siedlung.

Auf dem für rund sechs Millionen Euro gekauften Grundstück investiert die Rhomberg Bau Wien GmbH weitere 28,4 Millionen, um die 82 Wohneinheiten zu erstellen.

Aktuell ist noch keine dieser im April oder Mai 2024 bezugsbereiten Wohnungen verkauft, wie Projektleiter Erich Wutzl auf Anfrage der NÖN mitteilt. „Wir beginnen jetzt mit dem Bau und werden dann aber sukzessive die Vermarktung in Angriff nehmen“, kündigt Wutzl an.

