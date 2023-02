Leopoldsdorf bei Wien ÖVP/SPÖ-Koalition geplatzt – Schlusspfiff nach Streit um Fußballplatz

Lesezeit: 2 Min PG Peter Gerber Plech

Sport vereint nicht immer: Bürgermeister Fritz Blasnek (links) lässt die Koalition mit der SPÖ platzen und fordert Thomas Giselbrecht (rechts) zum Rücktritt auf. Foto: Peter Gerber Plech

P olitischer Knall in Leopoldsdorf. Die Bürgermeisterpartei ÖVP hat in der Nacht auf den 28. Februar via Facebook mitgeteilt, dass die Koalition mit der SPÖ per sofort Geschichte sei.