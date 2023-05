Perfekt gepokert – Maibaum-Fest der ÖVP mit Sonnenschein belohnt

Alles richtig gemacht haben die Organisatoren des ÖVP-Maibaum-Festes in Leopoldsdorf. Nach der unsicheren Wetterprognose für Samstag haben die Verantwortlichen frühzeitig entschieden, das Fest auf den 1. Mai zu verlegen. Und das mit Erfolg, denn am Feiertag war außer dem teilweise kräftig blasenden Wind wettermäßig nur eines angesagt: Sonnenschein. So durften Bürgermeister Fritz Blasnek und sein Team eine – wenn auch überschaubare – Schar bestens gelaunter Festgäste vor dem AG34er-Haus begrüßen. Unter dem bunt geschmückten Maibaum sorgte Alleinunterhalter Otto Lakits für die Musik und die Stimmung unter den Festgästen.

