Beim letzten Schritt zum Entzug ausgezuckt

„Ich bin der Angeklagte. Ich hab Mist gebaut, deswegen bin ich da.“ So motiviert wie ein 30-Jähriger betreten Beschuldigte selten einen Gerichtssaal. So unkompliziert wie der Mann erschien, so war er auch im ersten Teil des Prozesses. Freimütig erzählte er Richterin Astrid Raufer am Landesgericht Korneuburg, wie er sich vor seinem Entzugstermin in einer Klinik Baden unter dem Motto „letzter Tag trinken“ mit einem bekannten Kräuterschnaps die sprichwörtliche Kante gab.

Als dann die alles entscheidende Fahrt am 1. März dieses Jahres nach Baden anstand, zu der sich sein - bis dahin - bester Freund (31) bereit erklärte, eskalierte die Situation. Mit dem steigenden Adrenalin und dem bis unmittelbar vor den Toren der Klinik konsumierten Alkohol habe er „Sachen zu meinem Freund gesagt, die mir weh tun“. Weh getan dürften die Worte im Moment des Geschehens eher dem 31-Jährigen, dem gefährlich gedroht wurde - so die Anklage der Staatsanwaltschaft.

„Wenn ich keine Vorstrafe krieg, wär ich dabei“

Hochemotional geriet die Begegnung der beiden im Gerichtssaal und endete in einer Umarmung, bei der beim 30-Jährigen in puncto Tränen alle Dämme brachen, und der 31-Jährige sichtlich überfordert war mit der Situation. Nachdem sich alle wieder beruhigt hatten, fragte die Richterin den bisher Unbescholtenen, ob er im Falle eines Schuldspruchs mit der Anordnung von Bewährungshilfe einverstanden sei. „Wenn ich keine Vorstrafe krieg, wär ich dabei“, empfand der Beschuldigte das Angebot Raufers als fairen Deal.

Stolz erzählte er auch, dass er seit drei Wochen trocken sei. Und das ging so: Es sei kurz davor gewesen, dass sein Vater sterbe, dann habe er gebetet und gelobt „Wenn Papa überlebt, kein Schnaps mehr“. Das tat der Vater zum Glück, was der 30-Jährige höheren Mächten zuordnete: „Das ist der liebe Gott.“ Die geständige Verantwortung, die Aussicht auf einen Job und die Unbescholtenheit ließen die Richterin zum mildesten juristischen Mittel greifen, einer Diversion.

Als sie diese - in Form von zwei Jahren Probezeit und Bewährungshilfe - in Aussicht stellte, erntete sie dafür einen Luftkuss des 30-Jährigen als Zustimmung. Nach der - formell - vorläufigen Einstellung des Verfahrens wollte der 30-Jährige von Raufer noch wissen, wer der Mann im Publikum sei, der die ganze Zeit mitschreibe. Nach der Erklärung, dass es sich um einen Pressevertreter handle, da die Verhandlung öffentlich war, nahm die Unruhe eher zu. Mit dem Hinweis auf seine Persönlichkeitsrechte konnte die Richterin seine Ängste soweit zerstreuen, dass es zu einer freundlichen Verabschiedung reichte: „Tschüss, Pressemann.“

