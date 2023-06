Bevölkerung und Politik helfen der angeschlagenen Kirchenorgel

Pfarrer Edward Keska hatte am Sonntagnachmittag gleich mehrere Gründe für einen fröhlichen Gesichtsausdruck. Die Kirche war bestens gefüllt, die Stimmung passte und die Anwesenden waren in Spendierlaune. Und das war richtig und wichtig so, denn mit einem Fest wollte die Pfarre Geld sammeln, um der seit 1999 im Dienst stehenden Orgel den notwendigen Service ermöglichen zu können. Rund 25.000 Euro werden benötigt, damit die Bodem-Orgel wieder in einwandfreiem Zustand ist und perfekt klingt.

Musikalische Darbietungen der Jungschar, des Kirchenchors und der ELF-Band (Erste Leopoldsdorfer Festband) sorgten für Stimmung. Ein durch Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht (SPÖ) und diverse Gemeinderätinnen/Gemeinderäte übergebener Check (1000 Euro) sowie die von spannenden Bieter-Duellen geprägte Versteigerung von zwei Bildern (1320 Euro) sorgten schon für eine finanzielle Basis auf dem Spendenkonto der Pfarre (AT77 3225 0000 0030 0087 / Kennwort: Orgel).

Mit einer Agape, einer Orgelführung und einer Ausstellung der Malgruppe im kleinen Pfarrsaal endete das „Fest für unsere Orgel“ mit dem geselligen Teil. So konnte sich Alfred Roboch, zuvor als gewiefter Auktionator im Einsatz, mit Eva und Herbert Habicher sowie mit Robert Rautner bei einem Kaffee über Gott und die Welt – und natürlich die zu unterstützende Orgel – unterhalten. Das Ziel ist, dass im Jahr 2024, also zum 25-jährigen Betriebsjubiläum, die Orgel im Rahmen eines nächsten Festet komplett gereinigt, überholt und perfekt klingend im Zentrum stehen kann.