Leopoldsdorf: Bürgerbeteiligung stößt auf Kritik

Was soll in Leopoldsdorf verändert und verbessert werden, damit sich die Einwohnerinnen und Einwohner wohl fühlen? Der Beantwortung dieser Frage stellten sich am Donnerstagabend (19. Oktober) rund 100 Personen, die ihre Wünsche und Anregungen bei einer Bürgerbeteiligung zu fünf definierten Themengebieten äußern konnten. „Ziel des Abends ist es, die Bevölkerung zu motivieren, ihre Anliegen und Ideen vorzutragen. Toll wäre es, wenn sich dann auch der eine oder die andere in den zu einem späteren Zeitpunkt zu bildenden Arbeitsgruppen einbringt und aktiv mitwirkt“, sagte Helmut Syrch zu Sinn und Zweck der Veranstaltung.

Der Abend startete mit einem Hoppala. Florian Kolbe, der als Regionalberater der per Ende Jahr eingestellten „Gemeinde21“, der Unterstützungsorganisation des Landes Niederösterreich, stellte den Leopoldsdorfer Projektleiter Helmut Syrch (Bürgerliste) als Vizebürgermeister vor. Der im Publikum anwesende Thomas Giselbrecht (SPÖ) stellte dann sofort klar, dass derzeit – trotz Auflösung der Koalition ÖVP/SPÖ – noch immer er dieses Amt innehabe.

Danach machten sich die Bürgerinnen und Bürger Leopoldsdorfs auf, um an den fünf Stehtischen mit Vertretern des Gemeinderates über die Themengebiete „Ortskern und Markt“, „Ortsbild und Grünraum“, „Kultur und Freizeit“, „Sport und Vereine“ sowie „Mobilität“ zu diskutieren und ihre Anliegen – teils in Form von Notizen an der Pinwand – zu deponieren. Man wolle die Ideen sammeln und so spüren, wo die Bevölkerung der Schuh drücke, meinte Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP).

Diese Art der Bürgerbeteiligung, einer niederschwelligen Art der direkten Demokratie, kam aber nicht überall gut an. So kritisierte die ehemalige SPÖ-Gemeinderätin Andrea Scharf den Umstand, dass solche Aktionen zu oft im Sand verlaufen würden und daraus letztlich keine Veränderung zum Besseren geschehe. Als Beispiel nannte sie die Forderung nach einer 30km/h-Zone im Bereich der Volksschule, die bei einer Bürgerbeteiligung 2021 bereits formuliert worden sei. „Passiert ist genau gar nichts. Die Autos rasen weiter durch. Es hat also nichts bewirkt.“ Diverse Zwischenrufe anderer Personen zeigten, dass Andrea Scharf in Leopoldsdorf mit ihrer Meinung bezüglich Bürgerbeteiligung nicht alleine dasteht. Auch der ehemalige ÖVP-Gemeinderat Rudolf Flock fand im Gespräch mit der NÖN kritische Worte. „Wenn der Bürgermeister zu vieles im stillen Kämmerlein entscheidet und wichtige Informationen und Entscheidungsgrundlagen nicht einmal bis in den Gemeinderat gelangen, kann auch eine Bürgerbeteiligung nicht funktionieren.“

Nichtsdestotrotz fanden sich am Ende der Veranstaltung viele Notizen mit Ideen, Anregungen und Wünschen auf den fünf Pinnwänden. Darunter auch kontroverse. Jemand wünschte sich eine kulturelle Aufwertung des AG34er-Hauses, jemand anderer gar den Abriss dieses Gebäudes. Auch dem Wunsch, der alte Fußballplatz möge saniert und auf einen Neubau an der Achauer Straße verzichtet werden, kann seitens der Gemeinde nicht mehr entsprochen werden. Der alte Sportplatz ist bereits verkauft worden. Ein Bürger äußerte – wohl mit einem Augenzwinkern – gar den Wunsch nach einem Laufhaus für Leopoldsdorf. Und er dürfte damit nicht eine überdachte 100-Meter-Leichtathletik-Laufbahn gemeint haben....

„Wir werden alle Wünsche und Anregungen sammeln, ordnen und rasch auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichen. Danach bilden wir Arbeitsgruppen und gehen in die Evaluations- und dann in die Umsetzungsphase“, sagte Helmut Syrch. Es sei aber davon auszugehen, dass nicht allen Wünschen entsprochen werden könne, da einige aufgrund von geltenden Vorschriften oder übergeordneten Zuständigkeiten nicht – oder nicht sofort – umsetzbar seien.