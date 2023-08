Der Wochenmarkt ist Vorbild und seit Samstag ein „Teenager“

Das regnerische Wetter hatte seine Auswirkungen. In den ersten beiden Stunden des Wochenmarktes fanden sich beim Gemeindehaus von Leopoldsdorf bei Wien deutlich weniger Besucherinnen und Besucher ein als sonst üblich. „Um die 200 Kundinnen und Kunden haben wir normalerweise pro Markttag. Heute spielt leider das Wetter nicht mit“, sagt Reinhard Kolacek. Die für das Jubiläum gebuchte Hüpfburg wurde gar nicht erst aufgestellt, zu nass war die Umgebung. Kolacek, Gemeinderat der Bürgerliste, hatte gemeinsam mit Andreas Gollent im August 2013 den ersten Wochenmarkt organisiert und ist als „Marktvater“ noch heute für den mittlerweile fixen Bestandteil des Leopoldsdorfer Dorflebens zuständig.

„Der Markt war eine spontane Idee. Wir wollten, dass Alt und Jung aus den Häusern kommen und sich treffen. Zudem war unsere Absicht, dass wir der Bevölkerung eine Alternative zum Einkaufen im Merkur (heute Billa plus, die Red.) bieten können.“ Diese Idee hat sich etabliert. In den vergangenen 10 Jahren kamen immer wieder neue Marktstände hinzu, andere zogen weiter und fanden neue Betätigungsfelder. Seit Beginn dabei ist die Käsehütte Maria Taferl. „Das Angebot war stets breit. Obst und Gemüse, Brot, Käse und Fleisch gab es immer zu kaufen. Aber wir waren auch gegenüber Veränderungen stets offen. Jüngst ist zum Beispiel ein lokaler Gin-Hersteller hinzugekommen“, sagt, Kolacek der am Jubiläumstag von Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) und einer Delegation des Gemeinderates mit einer Urkunde für sein langes, ehrenamtliches Wirken im Sinne des -Wochenmarktes geehrt worden ist.

Klein und fein und stets mit gutem Kaffee

Der Markt in Leopoldsdorf gefällt und wird gut angenommen. Auch wenn sich Kolacek eine noch stärkere Verankerung in der Bevölkerung durchaus vorstellen kann. Die Leopoldsdorferin Daniela und ihr Lebensgefährte Manuel füllen regelmäßig ihren Korb und die große Einkaufstasche. „Der Markt ist klein und fein. Wir haben unseren regelmäßigen Spaziergang zum und über den Markt richtig liebgewonnen“, sagt Daniela. Manuel ergänzt schmunzelnd: „Und es gibt, neben dem eigentlichen Warenangebot, auch immer einen feinen Kaffee.“ Der Marktbesuch in Leopoldsdorf gehöre für beide einfach dazu und sei zu einem angenehmen Fixpunkt an jedem zweiten Samstag geworden.

Ähnlich geht es mittlerweile auch den Menschen in Himberg, Fischamend, Maria Lanzendorf oder Lanzendorf. Dort sind in den letzten Jahren auch Wochen- oder Monatsmärkte entstanden. „Nach unserem Vorbild“, wie Reinhard Kolacek nicht ohne Stolz kundtut. „Es freut mich, dass andere Orte bei uns etwas abgeschaut haben. Wünschen würde ich mir, dass sich die Märkte in der näheren Umgebung noch besser vernetzen und sich gegenseitig stärker bewerben. Wir sind nicht Konkurrenten, sondern ideale Ergänzungen zu den bestehenden Infrastrukturen im jeweiligen Ort.“

Auch an die Adresse der Gemeinde Leopoldsdorf hat der „Marktvater“ einen Wunsch: „Ich wünsche mir eine noch größere Unterstützung. Heute stellt die Gemeinde den Strom und die Festbänke zur Verfügung. Das Engagement könnte vielleicht noch etwas größer sein, denn meine Idee wäre, dass der Leopoldsdorfer Wochenmarkt in Zukunft noch etwas wachsen kann.“ Der mit Samstag zum „Teenager“ gewordene Markt hat Wachstumspotenzial – vor allem dann, wenn auch das Wetter mitmacht.