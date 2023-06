Leopoldsdorf Feuer und Rauch zur Sonnwendfeier

Eine Künstlerin der "Shining Shadows" bei der Tanz-Feuer-Show. Foto: cine-motion.at

M it viel Feuer gegen die Dämonen und mit Musik, Speis und Trank für die Gemütlichkeit. Die Sonnenwendfeier in Leopoldsdorf hielt, was die Organisatoren im Vorfeld versprochen hatten: ein spektakuläres Fest.