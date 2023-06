Geschicklichkeitsfahren – wenn Sicherheit auch Spaß macht

Wenn sich Kinder mit dem Fahrrad auf der Straße und im Verkehr sicher bewegen können, dann bringt dies Ruhe und eine gewisse Erleichterung für die Eltern mit sich. Damit sich Sohnemann und Töchterchen auf zwei Rädern möglichst richtig verhalten, organisiert die ARBÖ-Ortsgruppe Leopoldsdorf bei Wien in unregelmäßigen Abständen ein Geschicklichkeitsfahren.

Am Sonntag (25. Juni) war es wieder so weit. Auf dem Parkplatz vor dem Billa plus-Supermarkt haben 16 Kinder ihr Können auf dem Fahrrad unter Beweis gestellt. Vom Slalomfahren über eine besondere Art des Korbballs und das zirkelähnliche Im-Kreis-Fahren am Ende einer Art Schranke hatten die Kinder – alle mit Helm ausgerüstet – einige teils knifflige Aufgaben zu lösen. Nicht der sportliche Wettkampf stand im Vordergrund, viel mehr war das Ziel der unter dem Thema Verkehrssicherheit stehenden Aktion die, dass die Kinder dank Spaß an der Sache in der Beherrschung ihres Fahrrades stetig besser werden.

Obmann Peter Hampl und seine Helferinnen und Helfer waren mit dem Gesehenen zufrieden. „Die Kinder haben die Aufgaben wirklich gut gemeistert. Jedes und jeder seinem Alter entsprechend“, sagte der Obmann. Es sei wichtig, dass die Eltern bei gemeinsamen Rad-Ausflügen mit dem Nachwuchs auch weiterhin unterschiedliche Situationen üben, so Hampl. „Wenn die Möglichkeit besteht, dann sollten die Kinder durch eine Mulde oder über eine Kuppe fahren, und dieses Hindernis nicht der Einfachheit halber umfahren. So lernen sie den Umgang mit dem Fahrrad in herausfordernden Situationen noch besser.“