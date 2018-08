Unlängst fanden sich Mitglieder des Ausschusses für Sport und Vereine beim Leopoldsdorfer Jugendclub ein. Gemeinsam mit Jugendclubleiter Andreas Koller, VP-Vize Peter Gaumannmüller, Helmut Syrch und Michael Kahl von der Bürgerliste sowie SP-Obfrau Karin Zboril machten sie eine Begehung der Container. Seit Samstag ist der Jugendclub nun wieder geöffnet.

Anfang Juni war dieser geschlossen worden. Grund dafür war, dass in die mittlerweile zehn Jahre alten Container Wasser eingedrungen war. Dadurch wurde ein Kurzschluss ausgelöst, weswegen die Räumlichkeiten stromlos waren. SP und Bürgerliste forderten in einem Dringlichkeitsantrag die Sanierung der Container. Die Problematik wurde daraufhin dem Ausschuss für Sport und Vereine zugewiesen ( die NÖN berichtete ).

„Der Jugendclub ist wieder trocken und Strom ist auch vorhanden“, sagt Ausschussvorsitzender Manfred Csencsics (SP). Daher konnte der Jugendclub wieder in Betrieb genommen werden. Allerdings wird der Ausschuss in der nächsten Sitzung dem Gemeinderat empfehlen, das Dach überprüfen zu lassen, so Csencsics.