Kaufvertrag für alten Sportplatz abgesegnet

Der Vertrag für den Verkauf des alten Sportplatzes ist vom Gemeinderat mit 19 Ja-Stimmen bei je zwei Gegenstimmen und Enthaltungen abgesegnet worden. Bei der Gemeinde sind sieben Angebote eingegangen und das Gelände wird nun an ein Duo der Höchstbietenden verkauft.

Das knapp 16.000 Quadratmeter große Areal geht für 15,95 Millionen Euro an den gemeinnützigen Bauträger WETgruppe und den privaten Immobilienentwickler Value One.

Der Preis liegt damit deutlich über dem durch ein Bodengutachten ermittelten Mindestpreis von 6,4 Millionen Euro. Wann die künftigen Besitzer mit dem Bau von 380 Wohneinheiten – 60 Prozent gemeinnütziges Wohnen – beginnen können, ist offen.

Der Verkauf ist per 31. Dezember vorgesehen. Einstweilen sorgt der geplante neue Sportplatz weiter für Polit-Querelen im Gemeinderat – mehr auf Seiten 28/29.

