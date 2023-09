Korrigiertes Budget sieht geringeren Gewinn vor

Die politische Uneinigkeit im Gemeinderat zu den „Sportplatz- Geschäften“ hat dazu geführt, dass weder Einnahmen aus dem Verkauf der alten Sportstätte noch Ausgaben für die Errichtung des neuen Sportzentrums im Budet für das Jahr 2023 hatten berücksichtigt werden können (die NÖN berichtete laufend). Der Verkauf des aktuellen Fußballplatzes ist seit Ende April 2023 beschlossene Sache und von den rund 16 zu erwartenden Millionen Euro ist eine erste Zahlung in der Höhe von fünf Millionen in die Gemeindekasse geflossen.

Der Zahlungseingang dieser Summe hat – so paradox es klingen mag – im notwendig gewordenen Nachtragsvoranschlag das Nettoergebnis für die Gemeinde negativ beeinflusst. Statt der im ursprünglichen Budget 2023 vorgesehenen knapp 600.000 Gewinn weist der am Donnerstag (14. September) vom Gemeinderat verabschiedete Nachtragsvoranschlag 2023 ein positives Nettoergebnis von nur noch 150.800 Euro aus.

Vier der fünf Millionen aus dem Grundstücksverkauf sind in die „allgemeinen Rücklagen“ geflossen und die eine Million Euro deckt die zusätzlichen Ausgaben der für den Nachtragsvoranschlag relevanten Projekt in der Höhe von rund 1,4 Millionen nicht zur Gänze. Zusätzliche, im Budget 2023 nicht vorgesehen gewesene Ausgaben wurden für das Projekt Sportplatz neu (170.000 Euro), die Erweiterung des Kanalnetzes in der Achauerstraße (377.000 Euro), für die Generalsanierung Achauerstraße bis Bushaltestelle Platanengasse (600.000 Euro) und für die Stichstraße MAN-Straße (230.000 Euro) getätigt.

Weiter hat der Gemeinderat …

... einstimmig per Verordnung die Erhöhung der Hundeabgabe per 1. Januar 2024 beschlossen. Die Anmeldung eines Hundes kostet neu 30 Euro/Jahr (bisher 22 Euro/Jahr). Für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential sind neu 90 Euro/Jahr (bisher 70 Euro/Jahr) zu entrichten.

… einstimmig den Grundsatzbeschluss gefällt, den Ankauf eines Versorgungsfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr in der Höhe von rund 180.000 Euro zu finanzieren. Die Evaluation des Fahrzeuges ist im Gang und die Ausgabe soll für das Jahr 2025 budgetrelevant werden.

... den im Dezember 2021 gefällten Grundsatzbeschluss über eine Zusammenarbeit mit Peter Hanzlik bezüglich der Erstellung einer Eishalle an der Achauer Straße wieder aufgehoben.

… diversen Vereinen und Organisationen finanzielle Unterstützung zugesagt. Der Leopold Figl-Unterstützungsverein und der TC Breakpoint Leopoldsdorf bekommen je 100 Euro, der Leopoldsdorfer Turnverein für die Buskosten des Wanderausfluges 400 Euro, der Verein Hospiz Mödling wird mit 600 Euro unterstützt und der Pensionistenverband erhält 1000 Euro.