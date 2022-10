Kosten für Sportplatz bleiben Streitpunkt

Werbung RB Region Schwechat Anzeige WELTSPARTAG!

„Bau des neuen Sportzentrums – Einigung in Sicht.“ So lautet der Titel eines Artikels auf der Leopoldsdorfer Gemeinde-Homepage ( www.leopoldsdorf.gv.at ). Klingt gut, ist aber, wenn man mit den Vertretern von ÖVP, SPÖ und Bürgerliste spricht, nicht so. Die Sicht wird noch durch dichten Nebel eingeschränkt. Einigung herrscht beim kleinsten gemeinsamen Nenner: alle Parteien wollen ein Sportzentrum. Uneinig ist man sich aber nach wie vor darüber, was dieses Projekt die Gemeinde kosten darf.

Die jüngste, vom Bürgermeister den Fraktionen inklusive den Detailkosten und den Grundlagen für die Ausschreibung vorgelegte Variante soll Gesamtkosten (zu erwartende Förderungen von 900.000 Euro bereits weggerechnet) von 10,8 Millionen Euro auslösen.

Laut Auskunft von Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht kann sich die SPÖ vorstellen, 8,5 bis 9 Millionen Euro für das Projekt auszugeben. Auch die Bürgerliste wird der Ausgabe von fast 11 Millionen nicht zustimmen. „Ich glaube nicht, dass es so eine Einigung geben kann“, sagt deren Obmann Helmut Syrch.

SPÖ und Bürgerliste wollen, dass mit dem Erlös des Verkaufs des alten Fußballplatzes der Gemeinde ein ansehnlicher Betrag auch für „andere Projekte“ zur Verfügung steht.

„Wenn ich nach Projekten frage, die laut Bürgerliste oder SPÖ wegen des Sportzentrums nicht realisiert werden können, bekomme ich keine konkreten Antworten. Es gibt sie auch nicht. Denn von den 13,2 Millionen netto durch den Verkauf des alten Sportplatzes bleibt auch nach dem Bau des 10,8 Millionen teuren Sportzentrums, der Gemeinde Geld für andere Aufgaben.“

Blasneks Vorwurf an die Bürgerliste lautet, dass sie das Projekt verhindern und die Koalition, die nach dem Misstrauensantrag und der Aufsichtsbeschwerde belastet ist, noch mehr destabilisieren will.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.