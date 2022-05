Kostenexplosion beim Sportplatz

Werbung

Das Großprojekt „Sportplatz neu“ hat sich bezüglich der voraussichtlichen Kosten ins Abseits gelaufen und wird politisch zurückgepfiffen. Sowohl die Bürgerliste als Opposition, wie auch die SPÖ als Junior-Partner in der Koalition mit der ÖVP sind nicht gewillt, nach ersten auf 5,5 Millionen Euro geschätzten Kosten nun plötzlich zehn Millionen Euro (oder mehr) in dieses eine Projekt zu investieren.

In dieser Größenordnung bewegt sich jedoch die dem Gemeinderat in der Vorwoche mit neuen Plänen vorgestellte Kostenschätzung. Der Grund dafür sind laut Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) die durch die Corona- und Ukraine-Krise gestiegenen Baukosten und die vorausgegangenen Wünsche und Ansprüche an die Infrastruktur.

„Steigende Baukosten sind nicht planbar, das kritisieren wir auch nicht. Aber dieser Posten verursacht nicht eine Verdoppelung der Projektkosten. Wir von der SPÖ wollen nicht zehn Millionen Euro vom 13-Millionen-Erlös aus dem Verkauf des alten Sportplatzes in nur ein Projekt stecken, da gehen wir nicht mit“, sagt SPÖ-Obmann Thomas Giselbrecht.

Bürgermeister will Projekt „abspecken“

Ähnlich klingt es bei der Bürgerliste. „Die Gemeinde hat noch andere Projekte zu finanzieren. Straßensanierungen sowie die Neugestaltung des Hauptplatzes zum Beispiel“, führt Obmann Helmut Syrch an. „Wie geht es mit dem Sportplatz neu generell weiter? So jedenfalls nicht.“

Bürgermeister Blasnek wird das Projekt prüfen und wird die Parteien zum Gespräch laden, hat er gegenüber der NÖN gesagt. „Ich möchte auch nicht zehn Millionen ausgeben. Es gibt auch einen Plan B und ganz ehrlich: Leopoldsdorf ist nicht arm und wird auch die anderen Projekte finanzieren können. Es ist alles eine Frage der Dringlichkeit.“ Ein „Abspecken“ des Projekts aber scheint unumgänglich.

Augenmaß ist gefragt

