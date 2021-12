Lachen ist erwünscht: Erster Roman

Mit den Worten „Eine Seefahrt, die ist lustig...“ beginnt ein bekanntes Volkslied. Diese Zeile könnte auch einleitend im Roman-Erstling von Sabine Syrch-Müller mit dem Titel „Mini-Me auf Kreuzfahrt“ stehen. Die 39-jährige Autorin aus Leopoldsdorf hat die Geschichte einer fiktiven Familie niedergeschrieben, die auf einer Mittelmeer-Kreuzfahrt die unmöglichsten Abenteuer erlebt. Da gibt es Räuberbanden auf Einhörnern, Haiangriffe, Schneeballschlachten oder gar Treffen mit echten Königen. „Die beschriebenen Orte gibt es, die haben wir auf unseren Reisen besucht“, sagt die zweifache Mutter.

Die Personen hingegen seien frei erfunden und bewusst überspitzt dargestellt. „Ich habe Klischees verwendet und diese überzeichnet, damit es ein lustiger und unterhaltsamer Roman wurde.“ Ungefähr viereinhalb Monate hat die Niederösterreicherin, die drei Studien erfolgreich abgeschlossen hat und heute für eine Großbäckerei im Qualitätsmanagement arbeitet, an „Mini-Me auf Kreuzfahrt“ geschrieben. In der Corona-Zeit habe sie ihr einstiges Hobby, das Schreiben, wieder aufgenommen, erfolgreich an Schreibwettbewerben teilgenommen und ihren ersten Roman fertiggestellt.

„Ich hoffe, ich kann die Lesenden mit meinem Buch auf eine Reise an fremde Orte mitnehmen und sie zum Schmunzeln bringen“, erzählt die Autorin. „Mini-Me auf Kreuzfahrt“ ist im Buchhandel (auch online) erhältlich. Ein zweites Buch, so ließ sich Sabine Syrch-Müller entlocken, sei im Entstehen. So viel sei verraten: Die leidenschaftliche Kreuzfahrt-Teilnehmerin nimmt die Lesenden erneut mit aufs Mittelmeer – und sogar ein „Drache“ kommt mit.