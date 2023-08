Mit dem Schatten kamen auch die Besucher in die Lehmgasse

Die elfte Ausgabe des Gasslfestes stand wettertechnisch unter einem guten Stern. Nach einigen nassen und kühleren Tagen präsentierten sich die meteorologischen Voraussetzungen am Samstag (12. August) bestens, so dass die Organisatoren der Bürgerliste ab 16 Uhr auf viele Besucherinnen und Besucher in der Lehmgasse freuen durften. Aber gerade die wieder gegen die 30-Grad-Marke gestiegenen Temperaturen und (vielleicht) auch das im Gauster-Park stattfindende Ferienspiel der Kinderfreunde ließen das Fest bezüglich Besucherzahl vorerst schleppend in die Gänge kommen.

Aber nur vorerst. Denn ab 18 Uhr und mit den länger werdenden Schatten füllten sich die unter freiem Himmel stehenden Festbänke und Helmut Syrch, Obmann der Bürgerliste, durfte später sagen: „Wir sind mit dem Besuch sehr zufrieden“. Weil der Andrang vor den Foodtrucks und bei der Getränkeausgabe um 17 Uhr noch überschaubau war, profitierten Elias Bösz und Diethard Fahrenleiter sowie die Bobrowskys und die Kühas von der kurzen Wartezeit und konnten so ihre Burger respektive ihre Getränke noch vor dem großen Ansturm bestellen und genießen. Später, als nur noch die oberen Stockwerke der Wohnhäuser an der Lehmgasse in Sonnenlicht getaucht wurden, nahm das Fest so richtig Fahrt auf.