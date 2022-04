Leopoldsdorf: Nächste Polit-Posse im Gemeinderat

Werbung

Nächster Eklat im Rahmen einer Leopoldsdorfer Gemeinderatssitzung. Gestern Donnerstag musste zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Sitzung abgebrochen werden, weil eine Fraktion sich nicht anders als mit einem Auszug aus dem Sitzungssaal zu helfen gewusst hat. Am 3. März sorgte die Bürgerliste mit ihrem Auszug beim Punkt „Ankauf von Grünland“ für den Abbruch (die NÖN berichtete).

Streitpunkt gestern: Die Nutzungsvereinbarung für den künftigen neuen Sportplatz zwischen dem SC Leopoldsdorf und der Gemeinde. Da um 20.51 Uhr – nach 141 Sitzungsminuten (inkl. Pausen) – die Beschlussfähigkeit nach dem Auszug der ÖVP nicht mehr gegeben war, konnte die Sitzung bei Tagesordnungspunkt 9 von 13 nicht mehr weitergeführt werden.

Keine Vorbesprechung in einem Ausschuss

Was ist passiert? Die Nutzungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Sportverein hätte beschlossen werden sollen. In der Diskussion erinnerte Doris Zeller (Bürgerliste) daran, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 5. Mai 2021 einstimmig beschlossen hatte, dass die Ausgestaltung des Pachtvertrages in der AG Sport und in einem Ausschuss vorgängig zu behandeln sei.

Bis zur Sitzung vom 31. März aber hatte sich keiner der zehn Ausschüsse damit befasst, was an der Sitzung seitens der Bürgerliste bemängelt worden ist. Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) argumentierte damit, dass der Inhalt des Nutzungsvertrages mit Vertretern sämtlicher Fraktionen im Gemeindevorstand besprochen worden und dies letztlich auch eine „Art Ausschuss“ gewesen sei.

SPÖ hätte Antrag wohl zugestimmt

Da Bürgermeister Blasnek als Interims-Obmann des SC Leopoldsdorf engagiert ist, trat er an der Sitzung nach der Beantwortung von Fragen in Ausstand. Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht (SPÖ) ordnete nach dem eingebrachten Antrag Zeller eine Pause an, damit sich die Fraktionen bezüglich der veränderten Sachlage beraten können. Nach mehrmaliger Verlängerung der Pause und der Rückkehr an den Ratstisch erklärte die ÖVP den Auszug aus dem Gemeinderat.

„Wir wollten bei diesen politischen Ränkespielen nicht mitmachen. Bis zur Sitzung hat sich niemand darüber beschwert, dass die Nutzungsbestimmungen im Gemeindevorstand und nicht in einem Ausschuss besprochen worden sind“, sagte Bürgermeister Fritz Blasnek auf Anfrage der NÖN. Da sich die Diskussionen vermutlich „endlos lange gestaltet hätten“ und für Blasnek augenscheinlich war, dass auch der Koalitionspartner SPÖ nicht mitgegangen wäre, „haben wir die Sache so beendet“.

Blasnek stellte großes „Hearing“ in Aussicht

Wie geht es weiter? Blasnek will nun statt eines Ausschusses eine Zusammenkunft, eine Art Hearing, mit dem gesamten Gemeinderat und Vertretern des SC Leopoldsdorf organisieren. In einer Auslegeordnung soll dargestellt werden, wie sich der von der Gemeinde zu tragende Betrag von jährlich 80.000 Euro Betriebskosten für den Fußballplatz/den SC neu zusammensetzt und wie dieser refinanziert werden kann, damit das Budget letztlich nicht mit mehr als den bisher ausgegebenen jährlich 20.000 Euro belastet wird.

Die Idee ist, dass die vom SC zu entrichtende Pacht 5.000 Euro und die Einnahmen aus den beiden Baurechtsverträgen für die geplante Eishalle und den geplanten Beachclub 55.000 Euro betragen. Somit lägen dann unter dem Strich die Ausgaben für die Gemeinde wieder bei 20.000 Euro.

Wie heißt es so schön? Fortsetzung folgt.

