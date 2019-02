Mit den Bauarbeiten für die geplante Hofer-Filiale kann vorerst nicht begonnen werden. Grund dafür ist, dass eine Bedingung der NÖ Raumordnung nicht erfüllt ist. Das Baugrundstück muss an drei Seiten mit Gebäuden bebaut sein. Dies wurde bereits in der Verhandlung zur Betriebsanlagenbewilligung Ende Jänner festgestellt (die NÖN berichtete).

Eine Sitzung mit dem Land NÖ vergangene Woche ergab, dass auf diesen Grundstücken zumindest ein Rohbau stehen muss, eine Baugenehmigung allein reicht nicht aus. „Das ist eine rechtliche Auslegung. Wir werden uns daran halten“, sagt VP-Bürgermeister Fritz Blasnek.

Zwei Grundstücke müssen noch bebaut werden, bevor mit dem Bau des Nahversorgers begonnen werden kann. Blasnek rechnet mit einer Verzögerung von ein bis zwei Monaten. Die Häuser würden schnell stehen, da es sich laut Blasnek um Fertigteilhäuser handle.

Bei Hofer will man wie schon in der Vorwoche keine Stellungnahme zum geplanten Markt abgeben. So heißt es in der Antwort auf NÖN-Anfrage lediglich: „Wir ersuchen um Verständnis, dass wir uns zu einem laufenden Behördenverfahren nicht weiter äußern möchten.“