Neue Koalition setzt sogleich eine „Duftmarke“

Mit der Gemeinderatssitzung vom 30. März ist die Karte der leopoldsdorfer Polit-Landschaft neu gezeichnet worden. Das war am Donnerstagabend optisch an der Sitzordnung zu sehen: die SPÖ musste ihre Plätze zur linken Seite von Bürgermeister Fritz Blasnek den Mandatarinnen und Mandataren des neuen Koalitionspartners überlassen und an das obere Tischende ziehen.

Das war inhaltlich bemerkbar, weil die neue Koalition Pamela Perschlinghofer (SPÖ) aus dem Gemeindevorstand abberufen und durch Doris Zeller (ÖVP) ersetzt hat. Ein Schritt, der so zu erwarten gewesen ist, hatte die SPÖ als Juniorpartner den zweiten Sitz im Vorstand nach den Wahlen 2020 von der ÖVP lediglich „geliehen“ bekommen. Weiters sind bis auf den Prüfungsausschuss die Ausschüsse aufgelöst und durch neue, thematisch teils frisch aufgestellte Gremien, deren neun an der Zahl, ersetzt worden (vg. Zusammenstellung am Ende des Artikels). Jeder Ausschuss ist mit sechs Gemeinderätinnen/Gemeinderäten besetzt. Die Neubesetzung im Gemeindevorstand und die neuen Ausschüsse sind für Bürgermeister Fritz Blasnek auch Zeichen gegen außen. „Endlich ist der Stillstand beendet und es werden gemeinsam Projekte gestartet.“

Mieterhöhung in Gemeindebauten ausgesetzt

Quasi als „Beweis“ für die Zusammenarbeit der neuen Partner im Gemeinderat haben die ÖVP und Bürgerliste einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag zur Abstimmung gebracht. Mit diesem ist – wie auch schon in anderen Gemeinden des Bezirks – die Erhöhung der Mietzinse für rund 70 Gemeindewohnungen für das Jahr 2023 ausgesetzt worden. Aufgrund der jährlichen Anpassung des Richtwertes hätten die Mieten erhöht werden können. Da die Teuerung der Bevölkerung schon genügend Sorgen bereite, sehe man als Vermieter der Gemeindewohnungen davon aber ab, hieß es in der Begründung des von sämtlichen Fraktionen unterstützten Antrags.

Die SPÖ findet sich, nachdem Blasnek die Koalition mit Ende Februar beendet hat, in der Opposition wieder. Man sei aber gewillt, weiterhin für die Bevölkerung sachbezogene Politik zu machen und sich nicht in Fundamentalopposition zu begeben, wie SPÖ-Gemeinderätin Pamela Perschlinghofer auf Anfrage der NÖN erklärt: „Wir sind nach wie vor keine Verhinderer-Partei und wir werden auch nicht wie ein zwängendes, beleidigtes Kind politisieren. Aber wir haben eine klare Linie. Und dieser bleiben wir – gerade auch was das Thema Sportzentrum/Fußballplatz betrifft, treu.“ Auch in den Ausschüssen werde man themenbezogen mitarbeiten. „Mit Manfred Csencsics, Michael Castellitz, Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht, Henrik Scharf und mir sind wir mit Personen in den Ausschüssen vertreten, die sich dort auch gut einbringen können.“

Das sind die neuen Ausschüsse der Gemeinde Leopoldsdorf

Wirtschaft, Bau und Finanzen. Vorsitz: Peter Gaumannmüller (ÖVP) / Stv: Wilhelm Anderle (ÖVP)

Vorsitz: Peter Gaumannmüller (ÖVP) / Stv: Wilhelm Anderle (ÖVP) Öffentliche Einrichtungen und Bau (kommunal). Vorsitz: Helmut Syrch (Bürgerliste) / Stv: Thomas Giselbrecht (SPÖ)

Vorsitz: Helmut Syrch (Bürgerliste) / Stv: Thomas Giselbrecht (SPÖ) Verkehr. Vorsitz: Wilhelm Anderle (ÖVP) / Stv: Henrik Scharf (SPÖ)

Vorsitz: Wilhelm Anderle (ÖVP) / Stv: Henrik Scharf (SPÖ) Digitalisierung, Schule, Bildung und Generationen. Vorsitz: Doris Zeller (ÖVP) / Stv: Johanna Blacky (ÖVP)

Vorsitz: Doris Zeller (ÖVP) / Stv: Johanna Blacky (ÖVP) Soziale Angelegenheiten. Vorsitz: Manfred Csencsics (SPÖ) / Stv: Giulia Trevisan (ÖVP)

Vorsitz: Manfred Csencsics (SPÖ) / Stv: Giulia Trevisan (ÖVP) Gesundheit und Vorsorge. Vorsitz: Michael Castellitz (SPÖ) / Stv: Jochen Ditterich (Bürgerliste)

Vorsitz: Michael Castellitz (SPÖ) / Stv: Jochen Ditterich (Bürgerliste) Umwelt und Energie. Vorsitz: Michael Kahl (Bürgerliste) / Stv: Jochen Ditterich (Bürgerliste)

Vorsitz: Michael Kahl (Bürgerliste) / Stv: Jochen Ditterich (Bürgerliste) Sport- und Veranstaltungszentrum. Vorsitz: Alfred Gottsbachner (ÖVP) / Stv: Helmut Schuster (ÖVP)

Vorsitz: Alfred Gottsbachner (ÖVP) / Stv: Helmut Schuster (ÖVP) Vereine, Freizeit und Kultur. Vorsitz: Herbert Porstendöfer (Bürgerliste) / Stv: Daniel Krejc (Bürgerliste)

Vorsitz: Herbert Porstendöfer (Bürgerliste) / Stv: Daniel Krejc (Bürgerliste) Prüfungsausschuss (unverändert). Vorsitz: Henrik Scharf (SPÖ) / Stv: Alfred Gottsbachner (ÖVP)

