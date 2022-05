Sozialistische Jugend (SJ) im Bezirk neu gegründet

Werbung

Vergangene Woche wurde in Schwechat die Bezirksgruppe der SJ Bruck/ Leitha neu gegründet. In Anwesenheit des SPÖ-Bezirksvorsitzenden Jürgen Maschl sowie den Bundes- und Landesvorsitzenden der Sozialistischen Jugend, Paul Stich und Melanie Zvonik, wurden der neue Vorsitzende Henrik Scharf aus Leopoldsdorf und das Vorstandsteam einstimmig gewählt.

„Es ist schön zu sehen, dass sich immer mehr junge Menschen politisch engagieren und sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Umso mehr freut es mich, dass wir uns jetzt auch gemeinsam für eine aktive Politik für und mit jungen Menschen in den Gemeinden, unserem Bezirk und darüber hinaus einsetzen können“, sagt Scharf, der seit Kurzem auch im Gemeinderat von Leopoldsdorf sitzt.

„Im ersten Jahr wollen wir vor allem den jungen Menschen, die sich politisch betätigen wollen, eine Plattform und ein Netzwerk bieten. In erster Linie sind wir von der Bezirksgruppe jetzt aufgefordert, diese Leute abzuholen.“ Diese „Abholung“ soll in den nächsten Monaten mit Veranstaltungen und weiteren Aktionen im Bezirk geschehen, sagt der 24 Jahre alte Henrik Scharf. In weiterer Folge will sich die SJ innerhalb der Partei stärker positionieren, einbringen und den Schwung aus der Jugendorganisation mit in die arrivierte „rote Politik“ nehmen.

„Leistbares Wohnen für Junge, der öffentliche Verkehr oder die Klimapolitik sind zentrale Punkte, die wir angehen werden.“ Dabei soll, so Scharfs Absicht, die in Schwechat bestehende „Junge Generation“ nicht konkurrenziert, sondern vielmehr gestärkt werden.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.