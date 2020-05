Seit Freitag dürfen Gastronomiebetriebe wieder öffnen. Um die Leopoldsdorfer Lokale zu unterstützen, hat sich SP-Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht dazu entschlossen, auf seiner Facebook-Seite Gutscheine für den Heuriger Reblaus, Coffee & Beer, den Leopoldsdorfer Hof sowie das Gasthaus Lee zu verlosen. "Es sind 20 Gutscheine pro Lokal im Wert von zehn Euro", erklärt Giselbrecht.

An der Verlosung Teilnehmende mussten in einem Kommentar nicht nur das gewünschte Lokal erwähnen, sondern auch, wieso sie Gutscheine für jenes haben wollten. Vergeben wurden die Gutscheine nach dem "First come, first served"-Prinzip.