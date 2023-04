Von Piraten, Stinkesocken, Osterhasen & 47 Schulkindern

Am Anfang stand – wie so oft – eine Idee. Sabine Syrch-Müller, Autorin und Mutter einer Leopoldsdorfer Erstklässlerin, hat im Rahmen des österreichweiten Vorlesetages vom 24. März an der Volksschule Leopoldsdorf aus ihrem extra für diesen Anlass verfassten Buch "Trauminet traut sich" vorgelesen. Die Besonderheit an diesem Buch bestand darin, dass nur jene 18 Buchstaben enthalten waren, welche die aus den beiden Schulklassen 1a (Kerstin Fink) und 1b (Pamela Studeny) stammenden Kinder bis zu diesem Zeitpunkt bereits haben lesen und schreiben können.

Während Sabine Syrch-Müller aus ihrer Ostergeschichte vorlas, beschäftigten sich die Kinder – ganz den Anforderungen des analogen Multitaskings geschuldet – mit dem Zeichnen eines Bildes zum Thema Ostern. Später gaben sie zu ihren Bildern je zwei, drei erklärende Sätze ab. Aus diesen zu einer Fortsetzungsgeschichte aneinandergereihten Wortspenden, welche die Projektinitiatorin sanft bearbeitet und mit „Übergängen“ oder „Lückenfüllern“ zu einem Ganzen gestaltet hat, entstand letztlich pro Klasse ein Buch. Und diese Bücher, die sowohl Bilder und Texte der Kinder enthalten, konnte Sabine Syrch-Müller am Morgen des 28. April den stolzen 47 Schülerinnen und Schülern – pardon Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren – präsentieren.

„Der faule Osterhase“ und „Der goldene Pinsel“

Entstanden sind die Bücher „Der faule Osterhase“ und „Der goldene Pinsel“. Für die NÖN hat Sabine Syrch-Müller die beiden Geschichten kurz zusammengefasst. „Der faule Osterhase“ der Klasse 1a beschließt, sich an Ostern nicht in Stress bringen zu lassen und versteckt anstelle von bunten Eiern lediglich seine Stinkesocken. Doch schon bald überkommt ihn das schlechte Gewissen und er möchte sein Versäumnis wieder gut machen. Ein Küken und eine Giraffe helfen ihm, damit er alle buntbemalten Eier noch rechtzeitig gegen seine Socken austauschen kann.

In der Geschichte „Der goldene Pinsel“ fällt dem Osterhasen eine Schatzkarte von Piraten in die Hände, die ihn zu dem Schatz, dem goldenen Pinsel, führt. Doch er kann den Schatz nicht alleine finden und braucht die Hilfe eines Haifischs, eines Riesenkükens und von Kindern. Gemeinsam begibt sich diese lustige Truppe auf ein wildes Abenteuer, in welchem der Osterhase vor lauter Hunger den Kindern die Eier aus den Nestern stibitzt. Alles nur ein Traum? Diese Frage stellt sich am Ende der Osterhase gleich selber.

Die Schulklassen haben von Sabine Syrch-Müller jeweils ein Exemplar der entstandenen Bücher überreicht bekommen. Interessierte Eltern können auf eigene Kosten selbst auch ein Exemplar des von ihrer Tochter/ihrem Sohn mitverfassten und -gestalteten Buches bestellen.

Die Lehrerinnen Kerstin Fink (links) und Pamela Studeny (rechts) mit Projektinitiatorin Sabine Syrch-Müller am 28. April 2023. Foto: Peter Gerber Plech

