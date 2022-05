Vortrag: Der gescheiterte Traum vom Kanal

Werbung

Es war der Traum einer Wasserstraße von Wien bis an die Adria. Der Wiener Neustädter Kanal hätte Teil dieses Großprojektes sein sollen. Auch wenn es letztlich beim Traum geblieben ist, so war der rund 63 Kilometer lange Kanal zwischen Wiener Neustadt und Wien ein auch das Leopoldsdorf des 19. Jahrhunderts prägendes Projekt, das bis heute interessiert.

Diesem Interesse wurde am Freitag Fritz Lange mit einem im AG34er-Haus gehaltenen Vortrag gerecht. Die Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zeigte die Hintergründe und Absichten dieses Projekts bis zur Einstellung des Schifffahrtsbetriebes im Jahr 1879 auf.

Am 6. Mai wird Johannes Hradecky in einem zweiten Vortrag (Anmeldung via post@leopoldsdorf.gv.at) über die Bedeutung des Kanals für Leopoldsdorf informieren.

