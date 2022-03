Polit-Eklat um Grundstückskauf: Bürgerliste sprengt Sitzung

Es war das berühmte I-Tüpfelchen einer ohnehin emotionalen Gemeinderatssitzung in Leopoldsdorf. Die Bürgerliste hat am Donnerstagabend die Gemeinderatssitzung geschlossen verlassen. Damit musste die Sitzung wegen der fehlenden Beschlussfähig abgebrochen werden.

Dieses gelb markierte Areal ist Anlass für den Polit-Krach. Foto: Atlas NÖ, Bearbeitung: Gerald Burggraf

Auslöser für den Auszug und die zuvor hitzige Diskussion: Punkt 8 der Tagesordnung. Weil die Projekte „Eishalle“ und „Beachclub“ (die NÖN berichtete) im Anschluss an den neuen Sportplatz einen erhöhten Platzbedarf geltend gemacht haben, war vorgesehen, dass die Gemeinde an der Achauerstraße ein zusätzliches Grundstück (Grünland) in der Größe von rund 9600 Quadratmetern zum Preis von circa 220.000 Euro ankaufen soll.

Grundsatzbeschluss sollte Projekte ermöglichen

Per Grundsatzbeschluss hätte dieser Kauf, der mit dem aktuellen Landbesitzer vorbesprochen war, eingeleitet werden und damit die beiden Freizeit-Projekte ermöglicht werden sollen. Bürgerliste-Obmann Helmut Syrch äußerte seinen Unmut darüber, dass er seit Ende des Vorjahres zu keinen weiteren Gesprächen mit den Vertretern der beiden Projekte eingeladen worden sei.

Im Dezember hatte der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass Land im Baurecht abgegeben werden soll, damit auf 5.000 Quadratmetern eine Eishalle (Betreiber Peter Hanzlik) und auf 23.000 Quadratmetern ein Beachclub (Betreiber Andreas Budin und Partner) entstehen können. In der Zwischenzeit sind offenbar die Projekte angepasst und vergrößert geworden und der Platzbedarf ist dadurch gestiegen.

Blasnek: Gemeindevorstand wurde informiert

Syrch warf Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) vor, in dieser Angelegenheit nicht transparent zu agieren. „Wir wissen nicht, wie die Projekte jetzt ausschauen, wie zum Beispiel die Parkplätze angeordnet werden.“ Diesem Vorwurf widersprach Blasnek und hielt fest, dass der Gemeindevorstand über diese Absicht informiert worden sei.

Zudem würden keine neuen Pläne bestehen, hielt Blasnek fest. „Es ist lediglich bei Gesprächen mit den Anbietern dieser Projekte klar geworden, dass beide mehr Platz benötigen, ansonsten die Projekte nicht realisiert werden können.“ Deshalb sei die Idee entstanden, Grünland zuzukaufen.

Zudem sei der Ankauf des Landes zu diesem Preis für die Gemeinde eine gute Sache. Auch wenn die Projekte „Eishalle“ und „Beachclub“ aus irgendwelchen Gründen letztlich doch nicht umgesetzt würden, hätte die Gemeinde dadurch neue Landreserven zur Verfügung.

