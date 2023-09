Weißwurst, Bier, Brezeln und das „Bärchen“ am Oktoberfest der SPÖ

Leopoldsdorf bei Wien liegt südlich des in Deutschland oft als „Weißwurstäquator“ bezeichneten 49. Breitengrades. Und die Münchner Brühwurst stand am Samstag (16. September) gemeinsam mit Brezeln und Bier denn auch im Zentrum des Geschehens auf der Festwiese. Aber nicht nur, denn die örtliche SPÖ wollte am Herbstfest-Grundgedanken nicht zu sehr rütteln, wie Obmann und Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht gegenüber der NÖN sagt. „Auch wenn das Fest jetzt Oktoberfest heißt, soll es ein gemütliches Fest für die ganze Familie bleiben. Hüpfburg und weitere Attraktionen für die Kinder werden auch künftig bleiben.“

Man habe mal etwas Neues ausprobieren wollen und gehe davon aus, dass das ehemalige Herbstfest auch in der nahen Zukunft das „Oktoberfest“ bleiben werde, sagt Giselbrecht. Bei der Dekoration dominierten ab Festbeginn um 14 Uhr mit weißen und blauen Rauten zwar die Farben der Flagge des Freistaates Bayern, aber zu „bayrisch“ wollte man sich in Leopoldsdorf dann doch nicht geben. „Das Bier, die Speisen und anderen Getränke sind weiterhin aus Österreich und auch die Musik ist jetzt nicht ausschließlich einem klassischen Oktoberfest-Bierzelt-Programm angepasst.“

Mit der langsam den höchsten Stand am Himmel verlassenden Sonne fanden sich sukzessive auch die Gäste auf der Festwiese ein. Viele, wie Nadine Nußbaumer, Julia Draganits, Martin Danninger oder das Duo Jacqueline Rader und Andrea Tischler kamen in dem Fest entsprechenden Outfits. Besuch gab es auch seitens der Feuerwehr. Kommandant Andreas Perner, der wegen anderweitiger Verpflichtungen nur kurz vorbeischauen konnte, war ebenso da wie Peter Hörner. Für ein Foto mit Thomas Giselbrecht ließen sich die beiden sogar überreden, sich ein Lebkuchenherz vor die Brust/den Bauch zu hängen. So präsentierten sich denn mit einem Krügerl oder Mass in der Hand ein „süßer Teufel“, das „Herzblatt“ und das „Bärchen“ dem Fotografen.