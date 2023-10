Welche Freizeitanlage entsteht in Leopoldsdorf?

Vor knapp zwei Jahren hat der Leopoldsdorfer Gemeinderat öffentlich über die Idee diskutiert, dass in der Nachbarschaft des künftigen Sportplatzes an der Achauer Straße weitere Freizeitanlagen entstehen sollen. Von einem Beach Club mit Badeteich, Pool, Sandstrand und Gastronomiebetrieb war die Rede und auch die Errichtung einer Eishalle wurde in Betracht gezogen. Ebenfalls die Schaffung eines Beachvolleyball- und Streetsoccer-Platzes ist zwischenzeitlich angedacht worden.

Etwas Konkretes liegt aber bis heute nicht am Tisch. Ein bereits gemachter Schritt ist sogar wieder rückgängig gemacht worden. An der Gemeinderatssitzung vom 14. September wurde einstimmig beschlossen, dass der im Dezember 2021 verabschiedete Grundsatzbeschluss bezüglich Baurechtsvertrag für eine Eishalle mit Peter Hanzlik wieder aufgehoben wird. „Mit Herrn Hanzlik ist die Zusammenarbeit nicht zustande gekommen“, teilte Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) an der Sitzung mit.

Gemäß Blasnek gibt es derzeit zwei Interessenten für den Bau und den Betrieb von Freizeitanlagen in der Nähe des künftigen Fußballplatzes. Welcher Art diese Projekte sind, wollte der Bürgermeister nicht sagen. „Ich hoffe, dass bis Anfang November Klarheit herrscht und ich über das Projekt oder über die Projekte konkreter informieren kann“, sagt Blasnek. Offenbar, so wurde der NÖN-Redaktion zugetragen, soll ein ehemaliger Eishockeyspieler und -trainer ebenfalls den Bau einer Eishalle im Sinn haben. Beim zweiten Bewerber könnte es sich nach wie vor um die Veranstalter der „Wolke 7 Oberwaltersdorf“ rund um Andreas Budin handeln. Budin wollte sich auf die Frage der NÖN, wie groß denn das Interesse für einen Beach Club am Standort Leopoldsdorf noch sei, nicht festlegen. „Ich werde mich bald mit Bürgermeister Blasnek darüber unterhalten“, sagt er, der im Sommer mit dem Ausbau der „Wolke 7 Oberwaltersdorf“ beschäftigt war, lediglich.

Zwei Bewerber mit zwei Ideen müsse nicht zwingend bedeuten, dass auch zwei Projekte umgesetzt werden, betont Blasnek. „Wenn ein Projekt, zum Beispiel aus Gründen des größeren Platzbedarfs, ein zweites ausschließt, so entsteht eben nur dieses eine“. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr im Rennen um den Bau einer Eishalle ist Peter Hanzlik, der Betreiber des im vergangenen Winter wegen hoher (Energie-)Kosten vorzeitig geschlossenen Himberger Eistraums. „Hanzlik ist draußen“, betont Blasnek. Der Betroffene dagegen sieht das etwas anders. „Ich habe mich immer aktiv wieder per Mail über den Stand der Dinge erkundigt. Dass ich jetzt draußen sein soll, akzeptiere ich nicht. Kampflos aufgeben werde ich mein Projekt nicht. Mehr sage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, so Hanzlik gegenüber der NÖN.