Zwei Schnuppertickets erleichtern den Umstieg auf die Öffis

Mit Bus, Bahn, Straßenbahn oder U-Bahn die Ostregion erkunden – und das erst noch gratis. Die Gemeinde Leopoldsdorf stellt ab dem 1. Juli für vorerst 12 Monate seinen im Ort hauptgemeldeten Bürgerinnen und Bürgern – gegen einen entsprechenden Nachweis – zwei VOR-Schnuppertickets zu Verfügung. Die Karten können auf dem Gemeindeamt entliehen werden, um die Vorteile des Öffentlichen Verkehrs kennenzulernen und einmal das Auto stehen zu lassen.

Wer von diesem neuen Service profitieren will, meldet sich über das Online-Reservierungs-System bei www.schnupperticket.at an und holt dann während den Amtstunden das Ticket oder die Tickets im Gemeindeamt von Leopoldsdorf ab. Dort erfolgt dann auch die Rückgabe, entweder während den Amtsstunden oder außerhalbe der Amtszeiten mit Einwurf in einem mit dem Namen versehenen Kuvert in den Gemeindepostkasten. Das Schnupperticket kann bis zu maximal drei aufeinanderfolgenden Tagen reserviert und eingesetzt werden und jede Bürgerin/jeder Bürger kann diesen Service höchstens 12mal im Jahr in Anspruch nehmen.

„Wir wollen als Gemeinde aktiv den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr unterstützen“, sagt Amtsleiterin Sabrina Reithofer gegenüber der NÖN. Und die Gemeinde Leopoldsdorf lässt sich diesen Service auch etwas kosten: pro Ticket hat Leopoldsdorf dem Verkehrsverbund Ost-Region 860 Euro bezahlt. „Es ist erstmal ein Versuch. Gegen Ende der Versuchsperiode werden wir analysieren, wie der Service bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist und danach entscheiden, ob diese Dienstleistung weitergeführt wird“, sagt Reithofer.

In der näheren Umgebung bieten zum Beispiel auch die Gemeinden Wiener Neudorf, Mödling, Trumau, Traiskirchen, Guntramsdorf, Perchtoldsdorf oder Oberwaltersdorf diesen Service an.