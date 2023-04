Eine Melange der Künste im AG34er-Haus

Wolfgang Drassl ist vielseitig. Nicht zuletzt um diese Eigenschaft in seinem künstlerischen Tun unterstreichen zu können dürfte er sich den Künstlernamen Wolfi Sobinia, so-bini-a (so bin ich auch), gegeben haben. Malerei, Schnitzerei, Töpfern und Krippenbau – das sind einige Eckpunkte von Sobinias Schaffen. Am 14. April (ab 18.30 Uhr) lädt der Wiener ins Leopoldsdorfer AG34er-Haus zur Vernissage ein. Zu einer Vernissage, die etwas für das Auge und das Ohr sein wird.

Als zentralen Punkt der Ausstellung stellt Sobina einen Teil seiner Bilder aus, die nationale und internationale Künstler der Musikszene zeigen. „Das Hauptaugenmerk liegt in der Einfachheit der Kohletechnik, in welcher die meisten der Werke entstanden sind“, heißt es in der Einladung. Neben diesen Werken gibt es als Farbtupfer auch bunte Gemälde in Mischtechniken aus Acryl und Resin zu sehen. Seit wenigen Tagen ist Wolfgang Drassl, alias Wolfi Sobinia, Vorsitzender des seit 19 Jahren existierenden Vereins Art23 aus Wien-Liesing, einer Gruppierung von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern.

Die Vernissage vom kommenden Freitag (14. April) hat als „Melange der Künste“ indes neben der Malerei auch andere Kunstformen zu bieten. Irene Peios, eine Schweizerin mit griechischen Wurzeln, wird mit einer Tanzperformance das Thema der Ausstellung aufgreifen. Die Gruppe „Thunupa“, deren Namen an einen 5432 Meter hohen Vulkan im bolivianisch-chilenischen Grenzgebiet angelehnt ist, wird mit Klängen aus den Anden für eine besondere Stimmung sorgen.

Die Ausstellung im über Leopoldsdorf hinaus bekannten Ziegelbau kann auch noch am 15. (Samstag) und 16. (Sonntag) April besucht werden.

AG34er-Haus Leopoldsdorf

Freitag, 14. April. 18.30 Uhr: Vernissage von Music goes around the world mit Werken von Wolfi Sobinia, einer Tanzpereformance von Irene Peios und Live-Musik der Gruppe „Thunupa“.

Vernissage von Music goes around the world mit Werken von Wolfi Sobinia, einer Tanzpereformance von Irene Peios und Live-Musik der Gruppe „Thunupa“. Samstag, 15. April von 12 bis 18 Uhr: Ausstellung Music goes around the world

Ausstellung Music goes around the world Sonntag, 16. April von 10 bis 15 Uhr: Ausstellung Music goes around the world

