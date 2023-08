B10-Baustelle in Schwadorf endet mit 4. August

„Wir sind voll im Zeitplan“, unterstreicht Bauleiter Harald Zippe von der Firma „Leyrer+Graf“ bei einem NÖN-Lokalaugenschein am Mittwoch. Daher soll die Bundesstraße B10 im Bereich der Billa-Kreuzung ab Freitag, 4. August auch wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Die vergangenen dreieinhalb Wochen mussten Pkw-Lenker auf ihrem Weg nach Schwechat einen Umweg über Enzersdorf in Kauf nehmen, in Richtung Bruck war der Baustellenbereich hingegen stets befahrbar.

Ursprünglich sollten die Arbeiten im Zentrum Schwadorfs bereits am 3. Juli starten, sie mussten jedoch kurzfristig um sieben Tage verschoben werden. Dennoch wird die Baustelle wie bereits zu Beginn angekündigt mit dieser Woche ihr Ende finden. In den letzten Tagen vor der Öffnung ging es an den Austausch der Kanaldeckel im Auftrag der Marktgemeinde Schwadorf. Die alten Deckel waren durch den regen Verkehr bereits schwer in Mitleidenschaft gezogen und schepperten bei jeder Überfahrt gehörig.

Hartgummi-Schickt zur Lärmreduktion

Nun wurden Kanaldeckel „der neuesten Generation“, wie es Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) im Zuge des Lokalaugenscheins ausdrückt, in der Fahrbahn eingebaut. Das Besondere daran: Die Kanaldeckel der Firma „Wallner & Neubert“ mit Sitz in Mödling liegen nicht wir ihre Vorgänger mit einem Metallmantel auf dem stabilisierenden Betonring auf, sondern bestehen hier aus Hartgummi. Dadurch soll die Lärmentwicklung beim Überfahren deutlich verringert werden.

Der Kanaldeckel-Ring (rechts im Bild) besteht bei dieser Variante der Firma „Wallner & Neubert“ auf der Unterseite aus einer Hartgummischicht. Foto: Gerald Burggraf

Neben dem Austausch der 14 Kanaldeckel sanierte die Baufirma im Auftrag der Gemeinde auch noch die Randsteine und die beidseitigen Radstreifen. Darüber hinaus wurde die Bushaltestelle „Brucker Straße“ im Bereich des Gasthauses Wehofer verlängert. Teil des Gesamtauftrags war auch, die im Vorjahr nach der Wasserleitungssanierung nur provisorisch zugeschütteten Künetten ordentlich herzurichten. Auftraggeber war hier die EVN.

Für den dritten Projektpartner, das Land NÖ, setzte das Team um Bauleiter Harald Zippe aus der „Leyrer+Graf“-Niederlassung in Schwechat die Fahrbahn im Kreuzungsbereich instand. Dafür wurde die obere Asphaltschicht abgetragen und durch eine 22 Zentimeter dicke Betonfelder ersetzt. „Diese halten den Druck durch den Straßenverkehr wesentlich besser aus“, weiß Zippe. Ziel ist es, durch den Einsatz von Beton das Entstehen von Spurrillen möglichst zu verhindern.

Die Bodenmarkierungen werden übrigens erst kommende Woche aufgebracht. Rund 354.000 Euro haben Land, Gemeinde und EVN Wasser in das Gesamtsanierungsprojekt investiert. „Die Gemeinde muss davon etwa 54.000 Euro übernehmen“, hält Ortschef Jürgen Maschl fest.