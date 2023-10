Vortrag ermöglichte einen spannenden Blick nach Südwestafrika

Zum bereits dritten Mal hat Michael Komarek im vergangenen Sommer Südwestafrika bereist. Von seiner jüngsten Reise zu Land, zu Wasser und in der Luft durch Teile Botswanas, Namibias und Simbabwes hat der Lanzendorfer SPÖ-Gemeinderat viele Eindrücke und Fotos mitgebracht. Am späten Donnerstagnachmittag – im Anschluss an das Treffen der Pensionistinnen und Pensionisten – nahm er die rund 30 im Volkshaus versammelten Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die „Foto-Safari“.

Neben den in der Gegend verbreiteten Legenden zu den Baobab- oder Affenbrotbäumen und den „vegetarischen“ Nilpferden, erzählte Komarek viel Wissenswertes über die Deutsche Kolonialzeit in Namibia. Mit Bildern aus – unter anderem – Swakopmund am Atlantik brachte er dem Publikum nahe, wie sehr die Auswirkungen der bis 1915 dauernden Zeit in der damaligen Kolonie „Deutsch Südwestafrika“ bis heute noch sichtbar sind.

Vom ehemaligen Hotel „Mecklenburger Hof“ in Omaruru, dem Hohenzollernhaus oder dem Woermannhaus in Swakopmund bis zu Straßennamen wie Molkte-Straße oder Kaiser-Wilhelm-Straße und dem Kloster Waldfrieden sind viele deutsche Bezeichnungen aus der durchaus auch kritisch zu betrachtenden Kolonialzeit erhalten geblieben.

Eindrücklich auch die Bilder zu Flora und Fauna, von den imposanten Victoriafällen in Simbabwe oder der beeindruckenden Düne 45 in der Wüste Namib. Der Applaus und die im Anschluss an den knapp einstündigen Vortrag geführten Gespräche zeigten Michael Komarek, dass sein jüngster Reisebericht mindestens so viel Anklang gefunden hat wie sein Streifzug durch London, über welchen Lanzendorfs Bildungsgemeinderat im Oktober 2022 berichtet hat.