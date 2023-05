Limousinen-Tour Mannswörther Perchten bereiteten Spendenkind einen unvergesslichen Tag

Spendenkind Joel mit „Roter Hiasl“-Chef Roland Reisinger, Romy Novak, seiner Schwester, Mutter Yvonne, Perchtenobmann Günther Meckl und dessen Vize Christian Geistlinger. Foto: privat

D ie „Dark Night Devils“ um Obmann Günther Meckl spendeten den Reinerlös ihres Heimauftritts im Vorjahr an den neunjährigen Joel, der an der genetischen Krankheit FOP leidet. Die Spendenübergabe an ihn und seine Familie wurde groß zelebriert.