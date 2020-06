Frühmorgendlicher Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettung in Schwechat. Ein Lkw und ein Bus der Wiener Linien waren im Kreuzungsbereich Wiener Straße und Mautner Markhof Straße ineinandergekracht. Der Lkw-Fahrer wurde dabei in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr öffnete die Fahrertür mit hydraulischem Gerät, gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurde anschließend der verletzte Mann befreit.

Der Buslenker wurde nicht verletzt, ebenso der zum Zeitpunkt des Unfalls einzige Fahrgast. Der Bus wurde von den Wiener Linien abgeschleppt. Um den Lkw kümmerte sich die Schwechater Feuerwehr, die Bergungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Der Unfall mitten im Frühverkehr an der Grenze zu Wien hatte auch in der Stadt weitreichende Folgen - so staute es sich durch ganz Schwechat.