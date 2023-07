Brau Union errichtet in Schwechat zentrales Lager

Mit dem Projekt baut das größte heimische Brauereiunternehmen sein Logistiknetzwerk aus. Von dem Standort aus sollen künftig kleinere Warenbestellungen bereitgestellt werden, die in vier zentralen Lagerstandorten kommissioniert werden.

Schwechat soll einer davon sein und eine Lagerfläche von 10.000 bis 12.000 Quadratmetern umfassen, so der ORF unter Berufung auf Angaben des Wirtschaftspressedienst. Bereits in Betrieb sind die Standorte in Graz und Bludenz (Vorarlberg). Der vierte Standort befindet sich im oberösterreichischen Sattledt und wird ebenfalls bis zu 12.000 Quadratmetern Lagerfläche haben.

Die Brau Union wolle mit der Maßnahme vermehrt fossile Energieträger durch Alternativen auf der Grundlage von eigenen Rohstoffen und Kreisläufen ersetzen, zitiert der ORF den Director Supply Chain der Brau Union Österreich, Harald Raidl. Die Brau Union gehört zum Heineken-Konzern und führt unter anderem die Marken Gösser, Wieselburger und Schwechater. Sie beschäftigt 2.700 Personen und beliefert laut eigenen Angaben rund 49.000 Kundinnen und Kunden.