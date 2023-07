„Meine Herren“ spielten den 50. Genial-im-Lokal-Gig in Schwechat

Die beiden „alten Musikhasen“ Alex Sailer (Sänger der Band Oskar) und Simon Jahn (von Naca7) spielten gemeinsam mit dem Junggitarristen Stefan Urbanek im Schwechater Gasthaus Steiner ein sehr gefälliges Programm. Auch hatten die drei Gitarristen selbst großen Spaß an ihrer improvisierten Zusammenkunft.

Ihr Publikum gewannen die Musiker mit einer Songbandbreite von Tom Petty, über Ambros und Danzer bis hin zu ACDC und Cat Stevens. Als es nach der Konzertpause schon etwas dunkel war im Gastgarten, spielten „Meine Herren“ einfach unbeleuchtet weiter und sorgten für ein „schönes Gfühl waun i a Lied gspia in mia“ (Rainhard Fendrich).

Gertraud und Josef Kluger (die Eltern von Wirt Jörg Kluger) freuten sich über so viele Besucherinnen und Besucher am Konzert. SP-Bürgermeisterin Karin Baier feierte den Ostbahn Kurti-Song „Feuer“ und SMS-Obfrau und „Genial im Lokal“-Organisatorin Bernadette Schlembach genoss den Sessioncharakter der Schwechater Band. ÖVP-Stadtrat Anton Imre zum Event: „So einträchtig sollte es immer sein bei uns in der Politik. Der Grüne Stadtrat Jahn spielt Gitarre, der Schwarze (Anton Imre selbst) moderiert und die rote Bürgermeisterin genießt den Musikabend“.