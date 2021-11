Hawaii in Schwechat: Bowl Kuchl startet im Lockdown

„Nach langem Überlegen beginnen wir jetzt trotz erneutem Lockdown“ meint Layla Neubauer zur NÖN. Die Bowl Kuchl Geschäftsführerin wollte eigentlich mit einer Eröffnungsfeier und mit einem Foodblogger Event (Influencer die Speisen verkosten, bewerten und in den sozialen Medien teilen) starten. Daraus wird jetzt vorerst nichts, doch ab Samstag gibt es "Take away!".

Zur Eröffnung der Bowl Kuchl können die variantenreichen Kombinationen aus warmen Reis, rohen Fisch, frischem Gemüse, vielfältigen Dressings, aber auch mit Schnitzel oder Kaspressknödel im Lokal abgeholt werden. "Wir sind auch gerade dabei, einen Lieferservice auf die Beine zu stellen", so Neubauer. Ab Montag, 29. November ist es dann auch möglich, Speisen telefonisch oder online unter www.bowlkuchl.at vorzubestellen.