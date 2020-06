Vor zwei Jahren hatten sich der gelernte Koch und Kellner Andreas Mayrhöfler und seine Frau Nicole entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen. Schon früh ergab sich die Gelegenheit, ein Lokal mit 300 Sitzplätzen in Wien zu übernehmen. „Da haben wir aber kalte Füße bekommen“, gesteht der 45-Jährige. Es sollte sich jedoch eine zweite Chance ergeben.

In seiner Kellnerzeit am Münchner Oktoberfest kam er mit einem Stammgast immer wieder ins Gespräch. „Irgendwann schlug er vor, dass wir uns einmal privat treffen“, verstand sich Mayrhöfler mit dem Wiesngast aus Wien im Laufe der Zeit immer besser. Eines Tages erhielt er einen Anruf, der den beruflichen Werdegang der Familie verändern sollte.

„Er meinte, ich soll in die Ferstel-Passage nach Wien kommen. Er hätte da vielleicht was für mich“, erinnerte sich der Schwadorfer. So machte er kurze Zeit später Bekanntschaft mit Katharina Habel, der Besitzerin der Schinken- und Weinbar „Vulcanothek“. „Wir waren uns von Anfang an sympathisch. In das Lokal haben wir uns sofort verliebt. Es ist dann alles ziemlich flott gegangen“, war die Übernahme nach nur zwei gemeinsamen Treffen beschlossene Sache.

Nach 13 Tagen kam der Corona-Lockdown

Am 1. März öffnete das Ehepaar die Pforten. Nach 13 Tagen musste der Betrieb coronabedingt eingestellt werden. Zwei Monate mussten die Schwadorfer ohne Umsatz auskommen und gleichzeitig Fixkosten und Pacht stemmen. „Wir beide sind aber vom Fach“, haute die Krise das Paar nicht so schnell um.

Nun ist das kleine Prunkstück mit 38 m und 40 Sitzplätzen wieder geöffnet. Die Rückkehr in den Alltag verläuft, wie bei vielen Lokalen in Wien, holprig. „Ich erinnere mich an einen Tag, als wir um 12 Uhr öffneten und um 18.30 Uhr den ersten Gast hatten.“ Andreas, der vom Heurigen bis zum Haubenlokal alles durchgemacht hat, bleibt aber gelassen und hofft, dass die Gäste bald zurückkehren.