„Don Kosaken“ gastieren in der Himberger Pfarrkirche

Der „Don Kosaken Chor Serge Jaroff“ blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Am Dienstag, 5. September um 19 Uhr wird der Männerchor nun in der Pfarrkirche St. Georg auftreten. Eintrittskarten kosten 20 Euro und können jeweils nach den Vorabendmessen sowie nach der Sonntagsmesse in der Sakristei erworben werden. Sofern das Konzert nicht bereits ausverkauft sein wird, wird es noch Karten an der Abendkassa um 25 Euro geben. „Der Erlös kommt den Menschen in der Ukraine zugute“, hofft Veronika Rottal-Diener, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, auf zahlreichen Besuch.

Ins Leben gerufen wurde der Chor in Gefangenschaft. Serge Jaroff, Teil der Donkosaken, einer Gemeinschaft freier Reiterverbände aus flüchtigen russischen, ukrainischen und polnischen Leibeigenen, geriet 1920 nach der Vertreibung durch die Rote Armee in ein türkisches Internierungslager. Zusammen mit weiteren kosakischen Gefangenen gründete er dort 1921 seinen bis heute bestehenden Chor. Dieser singt ausschließlich a cappella, also ohne Instrumente, und sein Repertoire besteht vor allem aus russischer Kirchenmusik, Volksmusik und Folklore.

Von der Flucht in die USA zur Weltkarriere

Da die Gefangenschaft nicht von allzu langer Dauer war, traten die Don Kosaken bereits 1923 erstmals in Wien auf. Mit diesem Konzert vor geladenem Publikum und wichtigen Konzertagenturen nahm auch die professionelle Karriere des Chors ihren Anfang. Seinen Sitz hatte er allerdings in Berlin, eine Stadt, die Jaroff und seine Gefährten mit Beginn des Zweiten Weltkrieges verlassen mussten. Und so wanderten sie in die USA aus, genauer gesagt nach New York City, wo sie sesshaft wurden und die US-Staatsbürgerschaft erhielten.

Bis 1979 tourten die Don Kosaken durch die Länder dieser Erde, ehe sich ihr Chor 1981 auflöste. Vier Jahre später verstarb Jaroff, und beinahe über ein Jahrzehnt war es still um das einst prestigeträchtige Ensemble. Bis Ende der 1990er Jahre die Neugründung erfolgte. Die Leitung liegt seither in den Händen von Wanja Hlibka, dem jüngsten Solisten Serge Jaroffs. Von Bayern aus reist der Chor nun wieder durch die Welt und macht auch in Himberg Station.

Doch das Kosaken-Konzert ist nicht die einzige größere Veranstaltung der Pfarre in den kommenden Wochen. So weist Veronika Rottal-Diener vom Pfarrgemeinderat auf den nächsten Flohmarkt hin: „Der Pfarrflohmarkt der Pfarre Himberg findet am 16. und 17. September statt. Ausverkauf wird am 23. September sein. Flohmarktspenden können täglich von 8 bis 20 Uhr in der Pfarrhofgarage am Hauptplatz 6 deponiert werden.“