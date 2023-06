Flughafen: Fast so viele Passagiere wie vor der Krise

Am Flughafen geht der Aufwärtstrend weiter: Die Passagierzahlen legten im Mai erneut um 27,8 Prozent zu und lagen mit rund 2,7 Millionen Fluggästen schon sehr nahe an den Zahlen vor der Pandemie. Insgesamt erreicht man nämlich schon 93,9 Prozent des Passagieraufkommens im Vergleich zum Mai 2019. In der Flughafen-Gruppe, zu der neben dem Flughafen Wien auch jene in Malta und in Kosice gehören liegt das Gesamtergebnis sogar noch ein wenig darüber. In den beiden Flughafen-Wien-Beteiligungen wurde das Vorkrisenniveau zum Teil sogar bereits überschritten.

Besonders stark stiegen die Zahlen der Fluggäste auf der Langstrecke. So flogen etwa um 43,2 Prozent mehr Menschen nach Nordamerika, ein Plus von knapp 40 Prozent wurde in den Nahen und Mittlerwen Osten verzeichent. In den Fernen Osten war es mit 36.860 Passagieren sogar ein Zuwachs von gut 344 Prozent.

Zuwächse wurden auch bei den Flugbewegungen verzeichnet: Sie stiegen auf 20.440 Starts und Landungen (+17,6 Prozent). Das Frachtaufkommen schwächte sich gegenüber dem Mai 2022 leicht um 3,4 Prozent auf 20.239 Tonnen ab.