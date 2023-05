Traditionelles Maibaumfest der Feuerwehr Wienerherberg

Bei strahlendem Sonnenschein und vielen Gästen, wurde der Maibaum aufgestellt. Die ganz kleinen Gäste saßen in der ersten Reihe und beobachteten das Spektakel, wurde der Baum doch per Hand von den Kameraden in ie Senkrechte gebracht.

