Wer öfters durch Fischamend fährt oder spaziert, hat es bestimmt schon bemerkt: Seit Kurzem zieren zahlreiche Kunstwerke den Hauptplatz beim Fischaturm. Dahinter steckt eine Malaktion des Eltern-Kind-Zentrums (EKIZ). Mithilfe von Selbstporträts sollen die Kinder in Zeiten der Coronakrise zumindest durch die Kunst ein Stück weit zusammengebracht werden.

„Ich wollte etwas machen, dass die Kinder verbindet, obwohl sie sich jetzt nicht treffen können“, erzählt Julia Mikulecky, EKIZ-Leiterin und Initiatorin der Aktion. So sei sie auf die Malaktion „KIKRIS“ (steht für „Kinder der Krise“) gekommen. Dadurch soll versucht werden, die Kinder während der Coronakrise hervorzuheben und ihnen auch eine positive Erinnerung an diese Zeit zu schenken. „Die Krise wird den Kindern bestimmt in Erinnerung bleiben, es ist Teil ihrer Kindheit. Da soll es eine positive Erinnerung sein, dass man ein KIKRIS-Künstler war“, hält Mikulecky im NÖN-Gespräch fest.

Die Vorlage für die Malaktion kann man auf der Homepage der Stadtgemeinde downloaden oder vor dem EKIZ abholen. Darauf sollen die Kinder Selbstporträts zeichnen, die dann auch signiert werden. Die fertigen Zeichnungen sollen im Anschluss an das EKIZ gemailt oder in den dortigen Postkasten eingeworfen werden. Wichtig sei nur, eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit Mikulecky den Kindern auch eine personalisierte Antwort auf ihren künstlerischen Beitrag zukommen lassen kann. Außerdem werden die kleinen Künstler auf diesem Wege informiert, wann ihr Bild aufgehängt wird.

Ausgestellt werden die Kunstwerke am Hauptplatz beim Fischaturm. Mittlerweile hängen dort schon über 60 Selbstporträts und es kommen täglich neue dazu. Die Aktion läuft auch weiterhin; wer noch teilnehmen will, kann das tun. „Solange ich Porträts bekomme, möchte ich sie dazunehmen“, so Mikulecky.