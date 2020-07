Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Vorwoche in der Asylbetreuungseinrichtung „Rübe“ in Mannswörth.

Ein 25-jähriger Algerier soll im öffentlichen Bereich der Unterkunft vor einer 21-jährigen Syrerin die Hosen runtergelassen und vor ihr masturbiert haben. Als die junge Frau ihn in arabischer Sprache anschrie, ihn als „Dreckigen“ bezeichnete und ihm eine Ohrfeige verpasste, soll der Mann die sexuelle Belästigung beendet und sich die Hose wieder angezogen haben. Allerdings trat er daraufhin mit dem Fuß auf die Frau ein und traf sie im Bauchbereich. Im Zuge des Handgemenges wurden beide leicht verletzt.

Als die Streife „Kranich Viktor 1“ der Polizeiinspektion Schwechat, Flughafen, in der Unterkunft ankam, lehnten beide eine ärztliche Untersuchung ab. Der 25-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung vorgeladen. Er ist weder zum Verdacht der sexuellen Belästigung noch zur Körperverletzung geständig. Seine Daten wurden aufgenommen und es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen.