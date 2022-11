Die Profis an der Raffinerie-Kolonne

„Dass Kremsmüller einen wesentlichen Beitrag zur Wiederinbetriebnahme der Raffinerie geleistet hat, macht uns besonders stolz“, freut sich Miteigentümer Gregor Kremsmüller. Der gleichnamige Anlagenbauer aus Oberösterreich war eine jener Partnerfirmen, die mit den hausinternen Experten der OMV vier Monate lang an der Reparatur der beschädigten Hauptkolonne der Rohöl-Destillationsanlage gearbeitet haben. Seit Anfang Oktober läuft die Raffinerie wieder im Normalbetrieb.

„Im Wesentlichen bestand der Auftrag in der Neufertigung und dem Austausch von zentralen Komponenten der Anlage“, erklärt Kremsmüller. So wurden rund 50 Tonnen Stahl in den Kremsmüller-Werkshallen am Hauptsitz in Steinhaus verarbeitet. Vier verschiedene Materialien mussten zu einem Bauteil unter Einhaltung engster Toleranzklassen verarbeitet werden. „Präzision, die nur mit exakter Laservermessung garantiert werden konnte“, hält der Firmenmiteigentümer fest.

Arbeiten verliefen ohne Zwischenfälle

Zudem gebe es nicht viele heimischen Firmen, die Stahlbauteile mit einem Durchmesser von 8,5 Meter herstellen können. Der OMV-Auftrag ging gleichermaßen mit einem hohen Personalaufwand einher – 50 Mitarbeiter in der Fertigung in Steinhaus sowie weitere 50 bis 60 Mitarbeiter von der Zweigniederlassung in Schwechat waren von Juni bis Oktober mit vollem Einsatz am Werk. Gleichzeitig wurde laut Kremsmüller großer Wert auf Qualität und Sicherheit gelegt und die Arbeiten konnten – für den Firmeninhaber besonders erfreulich – ohne Zwischenfälle abgeschlossen werden.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.