Ein neues Gesicht in der Volksschule

Unverhofft kommt oft, heißt eine bekannte Redensart. So wie im Fall von Maria Lager, der neuen Direktorin der Volksschule Mannswörth. Die Pädagogin unterrichtete bis 2019 in der Volksschule in Enzersdorf und war seither als Lernberaterin für Lese- und Rechtschreibförderung in 15 Schulen des Bezirks unterwegs. Gleichzeitig hat sie als Bezirkskoordinatorin auch die organisatorische Leitung über. Diese Funktion wird Lager trotz ihrer nunmehrigen neuen Aufgabe in Mannswörth auch weiterhin ausüben.

„Eigentlich hatte ich es nicht vor“, sagt die 34-jährige Bruckerin über den unverhofften Karriereschritt. Auch wenn sie den Lehrgang „Schulen professionell führen“, der Voraussetzung für einen Direktorenposten ist, abgeschlossen hat. Doch sie sei gefragt worden und die Aufgabe habe sofort einen Reiz gehabt. „Ich brauche die Herausforderung“, schmunzelt Lager im NÖN-Gespräch. Zudem wolle sie Schule gestalten und das „war eine Chance, genau das zu tun“.

Ein zentrales Anliegen ist der jungen Pädagogin, wenig überraschend das Lesen. „Als Bezirkskoordinatorin habe ich gemeinsam mit den Kolleginnen aus Baden und Mödling das Superhelden-Quiz entwickelt“, erzählt Lager. Dabei handelt es sich um einen Test für alle Zweitklässler, um die Fähigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben abzubilden. Auch in Mannswörth zeigt das Schulmotto „Lesen ist unsere Superkraft“, wohin die Reise gehen soll. Großes langfristiges Ziel ist das Erreichen des Gütesiegels „Lesekulturschule“.

Begeistert zeigt sich Lager jedenfalls vom Engagement ihres „jungen und total motivierten“ Teams sowie der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Elternverein und Stadtgemeinde.

