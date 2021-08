Sie nisten gerne in Hausmauer-Nischen aber auch in den Beton-Tragwerken von Autobrücken – Tauben. Laut dem in Vösendorf beheimateten Tierschutzverein „Tierschutz Austria“ (TSA), sollten Baufirmen daher stets Tierschützer vor allfälligen Arbeiten informieren. Nur so könnte das Leben des gefiederten Nachwuchses gerettet werden, sagt Pressesprecher Oliver Bayer im NÖN-Gespräch.

Dazu kommt es allerdings selten, doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Bei der TSA würde man generell sich eine verpflichtende Info an Tierschutz-Organisationen wünschen. Zu einer solchen Ausnahme kam es nun im Rahmen der Sanierung von drei A4-Brücken im Raum Mannswörth.

Turmfalkennest und Jung-Tauben entdeckt

Die Baufirma vermutet hinter den Sicherungsnetzen Taubennester und rief die TSA. Tatsächlich stießen die Tierschützer auf einige Jung-Tauben. Aber sie machten noch eine überraschendere Entdeckung: Im Tragwerk einer Brücke hatte sich ein Turmfalke mit seinem Nachwuchs niedergelassen. Sämtliche Jungvögel werden nun in Vösendorf aufgezogen. Das bedeutet zwar die Trennung von den Eltern, sei aber dennoch besser als die Alternative: Der mögliche Tod während der Arbeiten, so Bayer.

„Hier gilt es die Interessen der Menschen und die Bedürfnisse der Tiere in Einklang zu bringen“, unterstreicht er. Denn, wie in diesem Fall, sei die Sanierung der Brücken natürlich notwendig, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu garantieren.