Gleich zweimal beschäftigte heuer am 5. Juni ein Mannswörther Paar die Polizei. Gegen fünf Uhr morgens fand die erste Begegnung statt, als sich ein bislang unbescholtener 46-Jähriger lautstark mit seiner Partnerin und seiner Mutter vor dem Adeg-Markt stritt. Da gebärdete der Mann sich schon aggressiv, wie die 22-jährige Polizistin vor Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg aussagte.

In der Wohnung des Mannes, die in der Nähe des Supermarkts liegt, kam es dann etwa eine Stunde später zum zweiten Vorfall. Der Streit hatte sich daran entzündet, dass die Partnerin in der Nacht zuvor nicht nach Hause gekommen war, und er sich daraufhin – trotz der Einnahme schwerer Psychopharmaka – betrank. Auch nach der Rückkehr in die Wohnung trank der Mann, laut eigener Aussage, einen Schnaps.

Mann drohte mit Selbstmord

Mit den Worten „Wär’s Dir lieber, wenn ich nicht mehr da wäre“ hielt er sich plötzlich ein Küchenmesser an den eigenen Hals und drohte mit Selbstmord. Bei dem Versuch, ihrem Freund das Messer aus der Hand zu entwinden, wurde die Frau verletzt. Da sich sowohl die Frau als auch die bei dem Vorfall anwesende Mutter des 46-Jährigen der Aussage entschlugen, wurde der Mann wegen der Anklage der fahrlässigen Körperverletzung aus juristischen Gründen freigesprochen.

Für sein Verhalten gegenüber den Polizisten entschuldigte er sich. Ihnen hatte er mit den Worten „Komm her, ich schlag Dir den Schädel ein“ gedroht. Zudem gab er gegenüber den Rettungskräften an, die Beamten hätten ihm die Verletzungen, die er selbst mit dem Messer verursacht hatte, zugefügt. Sein Anwalt, Christian Werner, konnte jedenfalls eine Diversion in Höhe einer Geldbuße von 600 Euro erreichen.