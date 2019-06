"Heute (Montag, Anm.) haben wir geschlossen, unter anderem bekommen wir neue Kassen. Ab morgen geht es dann ganz normal wie bisher weiter", unterstreicht Maria Höllermann im NÖN-Gespräch. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rocco hat sie den "Nah & Frisch"-Markt von Anton Bader übernommen. Dieser verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Am kommenden Freitag wird es ab 11 Uhr eine Neu-Eröffnungsfeier geben. Am Markt und dem Team wird sich übrigens durch den Wechsel nichts ändern. Auch die Kooperation zwischen den selbstständigen Kaufleuten aus Scharndorf und "Nah & Frisch" bleibt bestehen.

Wie es zum Wechsel beim Nahversorger kam, wie die neuen Chefs auf den Markt aufmerksam wurden und was Anton Bader zur Übergabe sagt, lest ihr ab Mittwoch in der Schwechater NÖN sowie im e-paper.