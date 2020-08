Der Mineralöl- und Gaskonzern OMV bewegt sich weiter auf dem grünen Pfad, ein umweltfreundlicheres Unternehmen zu werden. Erst kürzlich wurde etwa in Kooperation mit dem Energieversorger „Verbund“ der Startschuss für die größte Photovoltaikanlage Österreichs im Nachbarbezirk Gänserndorf gegeben.

Doch auch in der Schwechater Raffinerie will die OMV nachhaltige Akzente setzen. So läuft aktuell ein „ambitioniertes Programm“, dass eine Effizienzsteigerung bei den Turbinen sowie eine Reduktion des klimaschädlichen CO -Ausstoßes zum Ziel hat. „Dieses Projekt haben wir im Vorjahr mit einer ersten Phase gestartet“, erklärt der für das Raffineriegeschäft zuständige Vorstand Thomas Gangl gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst. Die zweite Phase wird in Kürze abgeschlossen sein. „Dann werden wir die neue modernisierte Anlage in Betrieb nehmen“, kündigt der frühere Raffinerieleiter an. Die Effizienzsteigerung soll dafür sorgen, dass die Kohlendioxid-Emissionen in Mannswörth um 40.000 Tonnen pro Jahr sinken. „Das ist eine enorme Menge“, unterstreicht der OMV-Vorstand.

In unserer Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir nun erstmals die langfristige Ambition von Netto-Null-Emissionen fest.“ OMV-Chef Rainer Seele

In den kommenden Jahren will der internationale Konzern weitere derartige Projekte im In- und Ausland umzusetzen. Dabei stünden aber nicht nur die Raffinerien im Fokus, sondern auch jene Anlagen, die für die Erdöl- und Erdgasförderung (Upstream) benötigt werden.

NOEN OMV-Vorstand Thomas Gangl fing seine Karriere im Konzern in der Raffinerie Schwechat an.

Das oberste Ziel ist klar formuliert und soll bis spätestens 2050 erreicht sein. „In unserer Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir nun erstmals die langfristige Ambition von Netto-Null-Emissionen fest“, sagt OMV-Generaldirektor Rainer Seele. Bis zu dessen Erreichen sind mehrere Zwischenziele ausgegeben.

Im Bereich Upstream soll der CO -Ausstoß in den kommenden fünf Jahren um mindestens 60 Prozent reduziert werden. Bei den Raffinerien ist von zumindest 20 Prozent die Rede. Werden diese Zwischenschritte erreicht, so würde sich laut OMV die CO -Intensität konzernweit um mindestens 30 Prozent reduzieren. Der bis 2050 anvisierte klimaneutrale Betrieb wird durch Energieeffizienzmaßnahmen, neue Technologien wie CO -Abscheidung, CO -Speicherung und -verwendung, Wasserstoff sowie durch erneuerbare Energien und Maßnahmen zur Portfoliooptimierung erreicht.

Zu Letzterem zählt unter anderem die Übernahme des Kunststoffproduzenten und Mannswörther Werksnachbarn Borealis. Mit ihrem neuen Tochterunternehmen strebt die OMV „eine führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft“ bei chemischem und mechanischem Recycling an. Alles in allem werden OMV und Borealis bis 2025 eine Milliarde Euro in innovative Lösungen investieren.